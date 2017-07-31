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Одесса, Экономика

В Одесской области расследуется 162 преступления в сфере экономики

31.07.2017

На протяжении шести месяцев 2017 года следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области принято к проведению 97 уголовных производств.

Всего, в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 162 уголовных производства.
Из общего количества уголовных производств, которые расследовались следователями в течение первого полугодия текущего года, закончено 63 уголовных производств, из которых 9 направлено в суд с обвинительным актом.

Кроме этого, 20 производств направлены в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, из которых 14 в связи с возмещением причиненных государству убытков на сумму 44 млн.грн., что в 4,5 раза больше, чем в январе-июне в прошлого года.

Благодаря работе следователей установлено убытков по законченным уголовным производствам в сумме 54 млн.грн., из которых почти 49 млн.грн. или 90 % возмещено в бюджет.

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Suhan

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