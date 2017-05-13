В Одесской области снова стартуют антитеррористические учения (фото)

В СБУ сообщают, что учения пройдут 15-25 мая в городах Черноморск, Рени и на прилегающих территориях.

Отмечается, что организует тренировки Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины при участии полиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников и военных Вооруженных Сил Украины.

Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие.

Напомним, 26 апреля СБУ провела в Киеве антитеррористические учения в преддверии Евровидения. В этот же день в Одессе начались трехдневные антитеррористические учения Военно-морских сил. 21 апреля возле Крыма Украинской силовики провели антитеррористические учения. По легенде, после проведения диверсии вероятные преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым. В ноябре 2016 года на Львовской области прошли антитеррористические учения с участием Нацгвардии. Военные отрабатывали тактику освобождения заложников, обезвреживание взрывных устройств, а также комплекс мер по пресечению терроризма.