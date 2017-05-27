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Одесса, Экономика

В Одессу едет лауреат Нобелевской премии

27.05.2017 0 64

31 мая в Актовом зале Политеха на проспекте Шевченко 1а состоится встреча с Нобелевским лауреатом в сфере экономики Верноном Смитом.

Известный экономист приедет в Одессу после выступления в Харькове. Он прочтет лекцию, посвященную важным вопросам современной экономической науки и ответит на вопросы присутствующих. Встреча БЕСПЛАТНАЯ.

Лауреат Нобелевской премии в области экономики (2002) Вернон Ломакс Смит является основателем экспериментальной экономики. Он профессор Школы бизнеса и экономики имени Джорджа Л. Аргирос при Университете Чепмен и Школы права в Оранж (Калифорния, США), почетный член Американской экономической ассоциации, член Национальной Академии Наук США, почетный член известных научных организаций: Эконометрического сообщества (Econometric Society), Американской ассоциации развития науки (American Association for the Advancement of Science), Американской академии искусств и науки (American Academy of Arts and Sciences), лауреатом премии Адама Смита (1995).

 

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Suhan

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