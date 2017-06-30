В Одессу назначен новый руководитель-луганчанин (ФОТО)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос представил коллективу военной прокуратуры Южного региона Украины нового руководителя — подполковника юстиции Александра Цыбенко.

Уроженец Луганской области, в органах прокуратуры Цыбенко работает с 25 лет. С марта 2005 года по март 2011 года он занимал должности помощника прокурора районных прокуратур Луганской области. В дальнейшем был прокурором отдела прокуратуры Луганской области. Долгое время был заместителем прокурора Ленинского района Луганска.

С июля 2015 года Александр Цыбенко был назначен начальником следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

В военную прокуратуру Южного региона Украины перешел с должности начальника следственного управления Главной военной прокуратуры ГПУ.

Судя по декларации Цыбенко, в прошлом году семья прокурора из четырех человек приобрела квартиру в Киеве площадью 99,6 квадратных метров стоимостью 1,8 миллиона гривен (около 71 тысяча долларов). Есть в семье также небольшая квартира в Луганске.

Ездит военный прокурор на «Lexus» RX350 2007 года выпуска. Его супруга Вера Цыбенко передвигается на «Toyota» RAV4 того же года.

По словам Матиоса, «разбуди Цыбенко среди ночи — и он как компьютер выдаст нужные данные».

Матиос отметил «трудолюбие и ответственность» Александра Цыбенко, подчеркнул, что «у него уникальная память», указал на прохождение через АТО.

Предыдущий прокурор Южного округа Максим Якубовский получил повышение и стал заместителем главного военного прокурора страны.

ИСТОЧНИК: ПРОКУРОРСКАЯ ПРАВДА