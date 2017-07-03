В Одессу прибыла чудотворная Зимненская икона Божией Матери (ВИДЕО)

По благословению Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины 2 июля в Одессу прибыла великая святыня Украинской Православной Церкви – чудотворная Зимненская икона Божией Матери.

Это — та самая икона, которой Патриарх Цареградский благословил святого равноапостольного великого князя Владимира на супружество с греческой царевной Анной. Из летописи известно, что в 987 году, во время завоевания Корсуни, великий князь ослеп.

В 988 году княжна Анна, будущая супруга князя Владимира, привезла по благословению цареградского Патриарха Николая на свой брак с князем икону Божией Матери греческого письма. Предание повествует также, что князь Владимир во время крещения в купели Херсонеса увидел сильное и необычное свечение от иконы, после чего прозрел.

Эту святую икону равноапостольный князь Владимир передал в основанный им Зимненский Святогорский Свято-Успенский монастырь, после чего она стала называться Зимненской. Исцеления и чудеса от иконы продолжаются с той далекой поры и до сегодняшнего дня.

Зимненская икона пробудет в Свято-Успенском соборе до 8 июля. Затем икона отправится в другие города Украины. На протяжении всего времени пребывания перед образом Пречистой будут совершаться молебны и акафистные пения.

Видео: Репортер