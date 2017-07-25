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Общество, Одесса

В Одессу прибыла «Скоропослушница» (фото, видео)

25.07.2017

Сегодня утром в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь была доставлена икона Божией Матери «Скоропослушница».

Ее написали афонские монахи и освятили на оригинале в монастыре Дохиар (Святая гора Афон).  Встречу иконы возглавил митрополит Агафангел с сонмом архипастырей, пастырей и мирян.
Затем Владыка митрополит совершил акафистное пение перед прибывшим образом Божией Матери в сослужении многочисленного городского духовенства и братии обители в священном сане, вознося молитвы о мире и благоденствии в Украине и Одесской области.

«Затем Владыка митрополит совершил акафистное пение перед прибывшим образом Божией Матери в сослужении Преосвященнейшего Леонида, епископа Туровского и Мозырского, Преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященнейшего Диодора, епископа Южненского, Преосвященнейшего Виктора, епископа Арцизского, Преосвященнейшего Сергия, епископа Болградского, многочисленного городского духовенства и братии обители в священном сане, вознося молитвы о мире и благоденствии в Украине и Одесской области», — сообщает пресс-служба Одесской Епархии.

Справка

Икона Богородицы Скоропослушница является древним чудодейственным ликом, который находится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. Написан он был после получения благословения афонского основателя Дохиарского монастыря в X веке, а название свое лик получил только в XVII веке, когда было совершено первое чудо. На самой святыне изображена Дева Мария с сидящем на левой руке младенцем. Сам Богомладенец в одной руке сжимает свиток, а второй благословляет людей. Еще одной интересной деталью является пятка ребенка, которая всегда направлена к молящимся людям.Святой образ может помочь всем людям с прозрачным сердцем, которые нуждаются в поддержке и защите. Также изображение используется служителями Господа как способ от изгнания из человека злых духов. А в старину лику молились во время разных трагических событий, во благо спасения жизни.

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Elena

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