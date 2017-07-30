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Общество, Одесса, Происшествия

В ожидании штурма: в ночь на воскресенье в Одессе строили баррикады (ФОТО)

30.07.2017

Слух о повторном штурме здания паркинга жилого комплекса «Аркадийский дворец» на Гагаринском плато воскресной ночью заставила жильцов строить баррикады и принять помощь активистов.

Инициативная группа забаррикадировали входы в паркинг, заварив решетки и стянув шины.

Вчера советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк призвал все стороны противостояния сесть за стол переговоров, если необходимо при посредничестве представителей правоохранительных органов или исполнительной власти, а не решать вопросы с помощью юношей спортивного телосложения.

Тем не менее в ночь на воскресенье, на поддержку к жильцам прибыла вооруженная группа поддержки активистов патриотического движения и заняла оборону. К счастью, ночь прошла спокойно, без происшествий.

Напомним, конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей, сообщают в ряде СМИ.

НА ШТУРМ: НОЧНЫЕ СТРАСТИ ВОКРУГ ПАРКИНГА В ОДЕССЕ (ФОТО)

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Suhan

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