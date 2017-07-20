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Одесса, Политика

В подполье: в Одесском горсовете заседала секретная строительная комиссия (ФОТО)

20.07.2017

Депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов сообщил о том, что во второй половине дня 19 июля без какого либо анонса и оповещения, состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры (строительная комиссия).

По его словам, несмотря на то, что в вышеупомянутой комиссии он является заместителем председателя, о самом заседании узнал совершенно случайно от посторонних людей уже постфактум.

«Уверен, что такое срочное и подковерное заседание потребовалось только для того, чтобы протащить на сессию «вопросы» (полная повестка не известна), которые ни в коем случае нельзя выносить в публичную плоскость обсуждения! А зная мое принципиальное и крайне негативное отношение к действующей городской градостроительной политике — от греха подальше, решили и меня не приглашать.

P.S. Жду в рассылке на очередную сессию горсовета проекты решений внесенных от имени секретной «строительной» комиссии.
P.S.2. Когда в обществе переодически возникают вопросы:
« — Кто дал разрешение на строительство того или иного уродства в частном секторе или в месте где категорически строить нельзя» — вспомните, этот пост.
Всему есть причина…», — пишет Гиганов.

Как выяснилось, комиссия провела заседание накануне согласительного совета, а на самом заседании внесла в повестку дня вопрос о разработке детального плана территории в границах улиц Филатова, Космонавтов, Гайдара и Генерала Петрова. Вопрос в повестку дня с голоса внес глава комиссии Николай Крикливый.

ПОЧЕМУ ОДЕССКИЙ «ОППОБЛОК» ВЫНОСИТ «СОР ИЗ ИЗБЫ»?

Напомним, на последнем заседании Политсовета Региональной организации «Оппоблока» в Одесской области было принято странное решение: направить мэру Труханову письмо, уведомляющее о том, что депутатская фракция в Одесском горсовете больше не представляет интересы партии, ее существование не соответствует нормам действующего законодательства.

 

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Suhan

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