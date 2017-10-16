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Одесса, Политика

В понедельник в Одессе выступали против рабства (ВИДЕО)

16.10.2017

Сегодня, 16 октября, одесские общественники выразили солидарность Международному дню борьбы за отмену рабства.

Так, в центре Одессы, они устроили молчаливое шествие против трудовой эксплуатации.

Это был своеобразный акт напоминания, что за годы независимости 160 тысяч жителей Украины пострадали от торговли людьми, а 91% жителей подвергался трудовой эксплуатации.

По сведениям международных правозащитных организаций, доход от этого преступного бизнеса составляет по всему миру свыше 150 миллиардов долларов в год.

Подобные акции прошли и в других городах Украины.

Видео: Радио Свобода

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Suhan

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