В понедельник в Одессе выступали против рабства (ВИДЕО)

Сегодня, 16 октября, одесские общественники выразили солидарность Международному дню борьбы за отмену рабства.

Так, в центре Одессы, они устроили молчаливое шествие против трудовой эксплуатации.

Это был своеобразный акт напоминания, что за годы независимости 160 тысяч жителей Украины пострадали от торговли людьми, а 91% жителей подвергался трудовой эксплуатации.

По сведениям международных правозащитных организаций, доход от этого преступного бизнеса составляет по всему миру свыше 150 миллиардов долларов в год.

Подобные акции прошли и в других городах Украины.

Видео: Радио Свобода