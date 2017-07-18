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Одесса

В Стамбульском парке появится зона для выгула собак

18.07.2017

 

Городской голова Одессы Геннадий Труханов, специально для жителей центра города, которые уже давно нуждались в отдельном месте для выгула собак, будет создана площадка для выгула животных. Она расположится правее Стамбульского парка, на нижней террасе.

Известно, что в Стамбульском парке официально запрещено выгуливать домашних животных. Несмотря на это, все равно находятся те, кто пренебрегает этими правилами. Площадка для выгула собак будет открыта уже в августе этого года.

Также, в Стамбульском парке планируют расширить зону комфорта и создать еще один общественный туалет, который будет построен со стороны Думской площади и оборудован помещениями для людей с особыми потребностями и инвалидов.

Картинки по запросу стамбульский парк одесса

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Elena

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