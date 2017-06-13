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Общество, Одесса

В субботу одесские родители получат урок (видео)

13.06.2017 0 115

Вы уверены, что правильно ухаживаете за своим ребенком? После встречи с этим человеком ваша уверенность уже не будет такой сильной.

В Одессу едет доктор Евгений Комаровский — всем известный педиатр, который прославился на всю Украину в часы ужасной эпидемии гриппа, которую объявила тогдашний премьер Юлия Тимошенко.

Выступая на шоу Савика Шустера, Комаровский рассказал, как важна своевременная профилактика. Реакцией на это со стороны украинцев стала повальная скупка антибиотиков, которые рекламировала сама премьер-министр.

Сегодня Евгений Комаровский — частый гость на телеэкране, он ведет свои образовательные программы и колесит по стране со всевозможными тренингами. Его новый урок для ответственных родителей, который он проведет в Одессе, в Зеленом театре 16 июня, называется «Детская медицина без мифов». Все слушатели смогут задать метру свои вопросы и получить его бесценные консультации. начало встречи — 20.00.

В Одессе прошли соревнования по плаванию среди фитнес-малышей (видео)

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Elena

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