В субботу одесские соцсети «взрывали» фото горожан (ФОТО)

Открытие Потемкинской лестницы и Стамбульского парка в Одессе вылилось в массовые фотосессии горожан и гостей города.

Причем, горожане и гости города делятся не столько фотоснимками самой церемонии, на которую пожаловал президент, и недочетами, которые скептичный взор заметил в день всеобщего ажиотажа по случаю приема властями гаранта, сколько своими впечатлениями от прогулок по обновленным объектам.

ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТО: ПЕРВЫЕ ФОТО НА ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ И В СТАМБУЛЬСКОМ ПАРКЕ (ФОТО)

КАК ВЫГЛЯДИТ ПОТЕМКИНСКАЯ ЛЕСТНИЦА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ? (ВИДЕО)

«Наверное, сейчас здесь можно было бы поставить мировой рекорд по плотности единовременно селфингующихся на фоне .

Даже ступеней не видно.Но видны цветы, фонари, переходы под лестницей.Слушайте. Переходы..

Сколько помню себя -замусоренные арки лестницы, занедбанный парк, блестящий битым стеклом.Сегодня вздох перехватывает по другому. От восхищения. От благодарности,» — делится по Поводу Потемкинской лестницы Nosam Povalov.

«Как же тут хорошо и красиво, и таки да здесь можно лежать на траве и никто не шикает, что по газонам ходить нельзя, надеюсь ничего не изменится», — пишет сегодня о Стамбульском парке Лена Шепелева.

И таких постов, выражающих настроение в фейсбуке много. Тем более, что масса фото-доказательств.

ФРУКТОВЫЙ ВЗРЫВ В ОДЕССЕ (ФОТО)

Недовольные всем и вся в Одессе были, есть и будут. Но благодарных и любящих город, все-таки, больше. На этом стояла и стоять будет Одесса…



















