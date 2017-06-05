В центре Одессы ранили женщину (фото)
05.06.2017 0 287
Позавчера утром в сквере Пале Рояль началась стрельба. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двух мужчин.
Как сообщили задержанные, у которых обнаружили пистолеты, причиной стрельбы стала их ссора с компанией молодых людей. В ходе конфликта ранение получила 31-летняя одесситка, которую тут же доставили в больницу.
Правонарушителями оказались мужчины 20 и 23 лет, сообщает пресс-служба патрульной полиции города Одессы.
About the author /Elena
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