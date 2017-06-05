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В центре Одессы ранили женщину (фото)

05.06.2017 0 287

Позавчера утром в сквере Пале Рояль началась стрельба. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двух мужчин.

Как сообщили задержанные, у которых обнаружили пистолеты, причиной стрельбы стала их ссора с компанией молодых людей. В ходе конфликта ранение получила 31-летняя одесситка, которую тут же доставили в больницу.

Правонарушителями оказались мужчины 20 и 23 лет, сообщает  пресс-служба патрульной полиции города Одессы.

Таксист-убийца жив (фото)

 

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Elena

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