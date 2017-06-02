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Общество, Одесса

В умирающем театре пройдет необычный концерт (видео)

02.06.2017 0

4 июня в Театре на Чайной выступит дуэт ПУЛЬС.

Одесские музыканты Андрей Романенко и Дмитрий Лещенко представят зрителям свою новую программу Я хочу жить!

Одесские музыканты Дмитрий Лещенко и Андрей Романенко – акустический дуэт ПУЛЬС –умудряются превращать свои концерты в настоящие шоу! И все это – с помощью самых обычных подручных предметов. В их руках обычная «дребезжалка» становится шумом прибоя на райском острове. А пустая бутылка из-под кока-колы – стуком копыт резвого коня.

«Мы как в той передаче «Очумелые ручки» — что попало под руку, на том и играем, — смеются музыканты. – Нам даже за это диплом дали, от фестиваля бардовской песни «Одесские лиманы», за творческое использование чего попало в музыке».

Касательно же самого Театра на Чайной, т если верить его руководству, положение сегодня там действительно незавидное. Так, пару дней назад творческий руководитель коллектива Александр Онищенко даже явился на заседание одной из комиссий горсовета с просьбой дать театру помещение из резерва города. Причина — отсутствие возможности вносить арендную плату.

Дуэт ПУЛЬС ждет лично Вас 4 июня в Театре на Чайной, по улице Карантинной 21/1. Начало концерта — 19.00.

Телефон для справок: 094 95 444 67

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Elena

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