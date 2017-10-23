Вадим Мельник предлагает бизнесменам… откуп (видео)

Ведь участие в теневых схемах – это далеко не всегда добровольное желание самого предпринимателя, считает эксперт.

По мнению Вадима Мельника, экс-начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины, инициатива премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, направленная на снижение так называемого «давления на бизнес» никак не помешает работе Службы финансовых расследований (СФР), перспективы создания которой рассматриваются сегодня в Украине.

«Устаревшая система организации расследования – это не только рудимент, оставшийся нам от советской эпохи, но и механизм, который не дает нам должного эффекта, — заявляет Вадим Мельник в интервью «Деловой Одессе». — Мы говорим, что большое количество уголовных производств, которые начинаются вслед за актами проверок, после проведения досудебного расследования, затрат на это человеческого ресурса и времени — закрываются. То есть, мы тратим время на расследование, которое не приводит ни к чему».

«Что касается запрета на вмешательство в деятельность бизнеса. Сегодня мы, как правило, начинаем свое расследование с акта налоговой проверки. Идем сразу к одному конкретному предприятию. Но это предприятие использует схему, которую используют также другие предприятия. А значит, проблему надо рассматривать более широко, полностью изменив модель организации работы», — убежден эксперт.

Основой новой системы сбора информации должно стать аналитическое подразделение в составе будущей СФР, подчеркивает Мельник.

«Благодаря аналитическому подразделению будут выявляться комплексные схемы, которые приносят убытки государству. И мы будем четко понимать – кто задействован в схеме (перечень всех предприятий), кто «крышует» (чиновники, правоохранители и т.д.), какие между ними связи и каков полный объем украденных средств. То есть, полная картина, а не отдельные лоскуты в виде тут же рассыпающихся дел, — поясняет он. — И только имея на руках весь комплекс аналитических исследований, мы можем идти на предприятие с проверкой».

Комментируя вопрос о том, какое наказание для участников преступных финансовых схем в данном случае можно считать наиболее эффективным, Вадим Мельник подчеркивает:

«Наша задача – не посадить бизнесмена в тюрьму. Мы заинтересованы в том, чтобы он возместил убытки и заплатил налоги. Ведь очень часто предприниматель просто вынужден уходить в тень. По-другому на фоне тех, кого «крышуют» и кто демпингует, ему просто не выжить.

Да, мы будем идти на предприятия. Мы будем расследовать уголовные преступления, которые там совершаются. Но каждый, кто будет уличен, получит право признать свою ошибку, заплатить деньги в бюджет и дальше работать честно и спокойно».

Полный текст интервью Вадима Мельника и Вячеслава Некрасова, авторов Концепции создания Службы финансовых расследований Украины