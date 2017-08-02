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Одесса, Экономика

Варивода и Бойченко: как «наши люди» тракторами одесские дороги калечат (ФОТО)

02.08.2017

Глава Одесского облавтодора Олег Варивода с пометкой  «вне себя от злости с Максимом Степановым» опубликовал в фейсбуке фото покалеченной дороги с комментарием:

«Когда Вам будут рассказывать о плохом Укравтодоре, просто вспомните это фото: 21 км дороги Т-16-28 Спасское-Вилково, которую мы отремонтировали в этом году (кстати которая была отремонтирована первой в Украине), потратив на это ремонт более 200 млн. гривен«.

А глава Килийского райсовета Павел Бойченко знакомит общественность с одним из виновников:

«Сволочи. Ни любви, ни тоски, ни жалости не осталось!
Это дорога Т-16-28, ремонт которой для нашего района стал настоящим прорывом, фантастикой! Прошло 2 месяца!
На глазах всего района гусеницами трактора уничтожается дорога! Это НАШИ фермеры, наши люди!!!

Знакомьтесь, это Белый Иван Иванович, житель с. Десантное.На своем тракторе ДТ-75 он неоднократно «путешествовал» на свой земельный участок пересекая только что отремонтированную дорогу.
Полиция принимает меры что до установления всех обстоятельств и возможной причастности других лиц и привлечения к ответственности виновных,»- пишет Бойченко.

Напомним, 26 мая состоялось торжественное открытие восстановленной 44-х километровой автомобильной дороги Спасское-Вилково Т-16-28, на котором присутствовал Президент Порошенко. Работы выполняли две строительные компании по современным технологиям.

РЕМОНТ ДОРОГ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СРОКИ (ВИДЕО,ФОТО)

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Suhan

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