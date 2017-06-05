Василий Ломаченко обратился к Президенту по поводу убийства одесского кикбоксера

Звезда мирового бокса просит главу государства взять под личный контроль расследование гибели мастера спорта международного класса по тайскому боксу и чемпиона Европы Сергея Лащенко — друга Ломаченко.

«Прошу обратить особое внимание на это уголовное дело с целью недопущения влияния на суд и участников судового процесса особ, которые стараются своим влиянием обеспечить уклонение от ответственности гражданина Азербайджана Бабека Гасанова. Также обеспечить всеми возможными законными методами максимально честное и прозрачное рассмотрение этого дела», — пишет чемпион мира в своем открытом письме, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Сергея Лащенко застрелили весной 2015 года. Инцидент случился прямо в приемном покое Еврейской больницы. Пуля из травматического пистолета попала Сергею в сонную артерию. Спасти спортсмена так и не удалось.

По данному делу 19 мая начали судить 24-летнего азербайджанца Бабека Дамироглы Гасанова. На первое заседание в Малиновский райсуд Одессы Ломаченко явился лично.