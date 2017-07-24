«Важная посылка»: уголь из ЮАР для предприятий Ахметова прибыл в Одессу

Сегодня в одесский порт прибыло второе судно типа Panamax с африканским углем, закупленным украинским предприятием ДТЭК для Приднепровской и Криворожской тепловых электростанций .

«Это уже второе судно типа Panamax с африканским углем, который разгружается на государственном предприятии «Морской торговый порт Южный» с начала года. К приему законтрактованных объемов антрацита для телоэлектростанций мы готовы и планируем в 2017 году принять еще, как минимум, шесть таких судов. Выполнять работы по разгрузке судна будут современные портальные краны Tukan. Свою стратегическую функцию в логистической цепи обеспечения энергетической независимости Украины порт обязательно выполнит – уголь будет доставлен энергетикам своевременно, в соответствии с графиком», – заявил директор порта Виталий Жуковский.

Владельцем груза является энергетическая компания ДТЭК во главе с Ринатом Ахметовым.

Компания ожидает и третье судно с южно-африканским углем, которое находится в пути. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

«Мы с утра получили важную посылку – прибыл второй балкер с антрацитом из ЮАР! Порт Южный скоро начнет разгрузку угля, который направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС. Более того, не успели мы принять второе судно, а третья партия уже в пути».

Напомним, что в связи с прекращением поставок антрацита с оккупированных территорий Донбасса возникла угроза дефицита этого топлива для энергетических предприятий.

25 мая министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что в Украину прибыла первая партия антрацита из ЮАР. Компания ДТЭК заявила, что уголь из ЮАР закупила именно она.