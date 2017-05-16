Великие комбинаторы: одесская полиция разрушила «кормушку для мошенниц»

Аренда жилья в Одессе — это не только бизнес для арендодателей, но и кормушка для мошенников.

Так, одесскими правоохранителями были задержаны наследницы Остапа Бендера — «великие комбинаторы» риэлторского дела.

Две одесситки, 20-ти и 23 лет, снимали в аренду жилье на несколько дней. За это время они умудрялись «пересдать» жилье другим лицам по более высокой цене и исчезнуть.

Так, двадцатилетняя мошенница на трое суток арендовала квартиру на Академика Заболотного, заплатив 750 гривен. А через два дня сдала ее в аренду за 3000 гривен.

Ее подруга, 23 лет, сняла квартиру на Николаевской дороге за 1000 гривен и лихо дважды ее сдала за несколько дней по 2500 гривен с каждой аренды.

«Великим комбинаторшам» грозит наказание до трех лет лишения свободы.