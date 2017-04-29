Велосипедная Одесса: дорога тоже наша! (ФОТО)

Пока городские власти всерьез озаботились «велосипедизацией » и строят велосипедные дорожки, в Одессе проходит традиционное вело-шоу «Критическая масса».

Сегодня огромная колонна оседлавших «двухколесного друга», с платами и листовками, открыто заявляет: «Дорога тоже наша!».

Велопробег Critical Mass Odessa , как утверждают организаторы, не является велогонкой или спортивным мероприятием, он не несет политического характера и не имеет никакого отношения к политическим организациям и политическим фигурам. Также, он не несет никакого рекламного характера, любая реклама запрещена во время сборов и во время самого велопробега.

Цели велопробега:

— обратить внимание на проблемы велосипедистов;

— популяризация велосипедного транспорта;

— соблюдение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения;

— взаимное уважение на дорогах общего пользования;

— возможность создания полноценной велоинфраструктуры в городе включающей в себя велодороги, велопарковки, различные виды велосервиса;

— борьба за экологический вид транспорта.

В велопробеге принимает участие каждый обладатель «двухколесного друга» не зависимо от возраста, степени подготовки и крутизны велосипеда. Несовершеннолетние дети принимают участие только в сопровождении взрослых.

ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЯ ОДЕССЫ: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ПОШЕЛ (ФОТО)

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