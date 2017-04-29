Велосипедная Одесса: дорога тоже наша! (ФОТО)

Пока городские власти всерьез озаботились «велосипедизацией » и строят велосипедные дорожки, в Одессе проходит традиционное вело-шоу «Критическая масса».
Сегодня огромная колонна оседлавших «двухколесного друга», с платами и листовками, открыто заявляет: «Дорога тоже наша!».
Велопробег Critical Mass Odessa , как утверждают организаторы, не является велогонкой или спортивным мероприятием, он не несет политического характера и не имеет никакого отношения к политическим организациям и политическим фигурам. Также, он не несет никакого рекламного характера, любая реклама запрещена во время сборов и во время самого велопробега.
Цели велопробега:
— обратить внимание на проблемы велосипедистов;
— популяризация велосипедного транспорта;
— соблюдение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения;
— взаимное уважение на дорогах общего пользования;
— возможность создания полноценной велоинфраструктуры в городе включающей в себя велодороги, велопарковки, различные виды велосервиса;
— борьба за экологический вид транспорта.
В велопробеге принимает участие каждый обладатель «двухколесного друга» не зависимо от возраста, степени подготовки и крутизны велосипеда. Несовершеннолетние дети принимают участие только в сопровождении взрослых.
ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЯ ОДЕССЫ: ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ПОШЕЛ (ФОТО)
Напомним, управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета начаты работы по капитальному ремонту ул. Ольгиевской (на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера) с устройством велосипедных дорожек.
ОДЕССКАЯ ВЕЛОСОТКА: ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ И ПОГОДЕ!
Ранее, несмотря на дождливую субботнюю погоду, в Одессе не просто стартовало велоралли «100 километров за 10 часов», а с большим количеством участников.
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