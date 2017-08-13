Веселенькое воскресенье: в Одессе на Фонтане горела высотка (ВИДЕО,ФОТО)

Воскресный пожар случился в многоквартирном жилом доме в переулке Светлый: загорелись сразу три балкона.
Спасателям понадобилась выдвижная лестница. Возгорание пытались ликвидировать из соседней квартиры.
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Обстоятельства происшествия выясняются.
Заметим, что этой ночью 27 спасателей и семь пожарных машин тушили пламя в ангаре на площади 300 кв. на улице Николая Боровского.
About the author /Suhan
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