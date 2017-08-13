Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Веселенькое воскресенье: в Одессе на Фонтане горела высотка (ВИДЕО,ФОТО)
Покрыто мраком: что скрывает гибель матроса в Одесской области? (ФОТО)
Гриценко: поборы в Одессе вдвое больше, чем в часы Януковича (ВИДЕО)
Одесса — Прайд: воскресный марш сексменьшинств прошел по короткому сценарию (ФОТО,ВИДЕО)
По красоте: в центре Одессы появились роскошные авто и мотоциклы (ФОТО)
«Добрая барахолка»: как одесские модницы могут помочь больным детям (ФОТО)
Разминаем ноги: впервые в Одессе пройдет чемпионат Украины по чечетке (ВИДЕО)
Ночная битва: как одесские фаны дрались в центре Киева (видео)
Почему в субботу в Одессе нельзя добраться на пляжи? (ФОТО)
Чемпионат мира по предпринимательству в Одессе: хватит просить преференций (ВИДЕО, ФОТО)
Одесса, Происшествия

Веселенькое воскресенье: в Одессе на Фонтане горела высотка (ВИДЕО,ФОТО)

13.08.2017

Воскресный пожар случился в многоквартирном жилом доме в переулке Светлый: загорелись сразу три балкона.

Спасателям понадобилась выдвижная лестница. Возгорание пытались ликвидировать из соседней квартиры.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Обстоятельства происшествия выясняются.

Заметим, что этой ночью 27 спасателей и семь пожарных машин тушили пламя в ангаре на площади 300 кв. на улице Николая Боровского.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах