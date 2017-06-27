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Вирус-вымогатель «Петя» добрался и до Одессы

27.06.2017 0 748

Накануне Дня Конституции в атаку пошел вирус-вымогатель Petya.А, который добрался и до Одессы.

Есть информация, что в одесском горсовете он частично затронул компьютерные системы, которые используют Windows 7-10.

Проведение заседания исполнительного комитета 29 июня без доработанных проектов решений может быть под вопросом, сообщают депутаты.

В областном управлении полиции заражены многие компьютеры и, к тому же, «лег» официальный сайт ведомства.

Навернулась и компьютерная сеть одесской железной дороги, к счастью кроме той, что отвечает за продажу билетов и отправление поездов.

Прекратили работу отделения некоторых банков и магазины ряда крупных торговых сетей: в настоящее время не работают сети «Фокстрот», «Эльдорадо», магазин «Ашан» в ТРЦ «Ривьера» и другие.

В киберполиции, с целью предотвращения случаев несанкционированного вмешательства в работу в зависимости от версии ОС Windows, советуют установить патчи с официального ресурса компании «Microsoft».

В целом, сегодня в Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта».

 

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Suhan

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