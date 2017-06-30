Вице-мэр в Одесской области решил схитрить в декларации (ФОТО)

Заместитель одного из мэров Одесской области решил схитрить и подал заведомо ложные сведения в декларации.

Он был и уличен и получил подозрение от прокуратуры. В данный момент продолжается досудебное расследование.

Как считают в прокуратуре области, вице-мэр сделал это умышленно.

По данным следствия, подозреваемый с мая 2014-го по апрель 2017-го был единственным учредителем частного предприятия с уставным капиталом 1 млн грн. Однако при составлении декларации за 2016-й год заместитель городского головы умышленно скрыл информацию о принадлежащих ему корпоративных правах.