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Общество, Одесса

Вице-мэр в Одесской области решил схитрить в декларации (ФОТО)

30.06.2017 0 127

Заместитель одного из мэров Одесской области решил схитрить и подал заведомо ложные сведения в декларации.

Он был и уличен и получил подозрение от прокуратуры. В данный момент продолжается досудебное расследование.

Как считают в прокуратуре области, вице-мэр сделал это умышленно.

По данным следствия, подозреваемый с мая 2014-го по апрель 2017-го был единственным учредителем частного предприятия с уставным капиталом 1 млн грн. Однако при составлении декларации за 2016-й год заместитель городского головы умышленно скрыл информацию о принадлежащих ему корпоративных правах.

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Suhan

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