Власов: в Кабмин направлен проект об эксперименте по упрощению фитоконтроля в Одессе

Проект постановления Кабинета Министров Украины «О реализации пилотного проекта относительно внедрения упрощенного фитосанитарного контроля в зоне деятельности Одесской таможни ГФС» является результатом сотрудничества Одесской облгосадминистрации, Одесской таможни ГФС, Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области и импортеров плодово-овощной продукции.

Идея относительно проведения пилота возникла во время совещания во главе с губернатором Одесской области Максимом Степановым с импортерами плодово-овощной продукции, в котором приняли участие представители региональных правоохранительных и контролирующих органов на государственной границе.

Такое решение стало реакцией на жалобы импортеров относительно задержек во время проведения представителями Госпотребслужбы мер фитосанитарного контроля при таможенном оформлении овощей, ягод и фруктов.

«Около двух месяцев кропотливой работы, часы обсуждений и споров, общие поиски оптимальных решений, рабочие встречи и совещания, — все это завершилось проектом постановления Кабмина. Оно имеет реальные шансы, обеспечивая надлежащий уровень контроля за качеством и безопасностью продуктов питания, значительно улучшить ведения бизнеса импортеров фруктов и овощей», — рассказал начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.

Глава таможни убежден, что проведение пилотного проекта — это уверенный шаг в направлении приведения к международным стандартам механизма контроля на границе при ввозе фруктов и овощей в Украине.

В свою очередь, импортеры считают, что этот пилот является прорывом в слабой системе, которая годами создавала неудобства и наносила убытки бизнесу, а также заставляла одесских предпринимателей оформлять грузы в других регионах страны.

Александр Власов рассказал, что в случае одобрения Кабмином данного проекта постановления, пилот будет реализовываться на базе Одесской таможни и будет действовать до 1 января 2019 года.

Его новация заключается в том, что отбор проб будет проводится ЕДИНОВРЕМЕННО при ПЕРВОЙ поставке товара по контракту при следующих условиях:

1. Поставка осуществляется в пределах ОДНОГО контракта, ОДНИМ отправителем или поставщиком ОДНОЙ страны происхождения для ОДНОГО и того же получателя (импортера).

2. Страна-экспортер должна быть членом Международной конвенции по карантину и защите растений.

3. Импортер в обязательном порядке должен предоставить сертификат о происхождении товара и фитосанитарный сертификат страны-экспортера.

Упрощенному контролю подлежат товары, которые имеют коды согласно УКТ ВЭД 0701-0709 и 0803-0810, к которым относятся овощи (картофель, помидоры, морковь), фрукты, ягоды, цитрусы и другие свежие плоды.

«Все страны, из которых в зону деятельности Одесской таможни ГФС поступает фруктово-овощная продукция, являются членами Международной конвенции по карантину и защите растений. Это даст возможность всем желающим импортерам приобщиться к пилотному проекту, а Одесчине ежемесячно дополнительно получать миллионы гривен на развитие дорог в рамках «таможенного эксперимента», — подчеркнул Александр Власов.

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Он также поблагодарил всех причастных к подготовке проекта и заметил, что пилотный проект может стать одной из успешно реализованных новаций, начатой губернатором Максимом Степановым инновационного плана преобразований в Одесской области «Умный регион».

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Напомним, глава Одесской администрации Максим Степанов обнародовал видео с недавнего совещания по фитосанитарному контролю, на котором присутствовали самые крупные импортеры овощей и фруктов, представители Госпродпотребслужбы, сотрудники таможни и Нацполиции.

По признанию губернатора, это видео достойно Оскара, были побиты все рекорды абсурда.