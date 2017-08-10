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«Влипли» в Одесской области: как полицейские из-за девушек лишились служебного авто (ФОТО)

10.08.2017

Позорная ситуация настигла группу полицейских из Управления защиты экономики, которые отправились, якобы, «проведать» местных контрабандистов в Великомихайловском районе Одесской области.

По официальной версии, полицейские вступились за двух девушек, к которым приставали четверо пьяных местных жителей. Затем один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля.

Пока полицейские спасали девушек, злоумышленники угнали их автомобиль.

В СМИ появилась также информация, что той «четверкой» была группа бывших ветеранов АТО, служивших в пограничной службе, которых вызвали в качестве группы поддержки местные контрабандисты.

В любом случае, факт остается: на глазах у полицейских угнали их авто. Как говорится, Cherchez la femme (Шерше ля фам) — «ищите женщину»!

Правда, в течение трех часов, под руководством главы полиции Дмитрия Головина, злоумышленников удалось найти и задержать.

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Suhan

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