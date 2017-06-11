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Общество, Одесса

Вместо незаконной стройки — клумба!

11.06.2017 0 31

В очередной раз активисты нескольких патриотических организаций устроили выезд в Отраду на место участка, куда планировал расширяться «OTRADA BEACH CLUB».

Напомним, первый субботник был посвящен уничтожению незаконно построенного фундамента, а на втором активисты разбили клумбу с цветами.

Около двух десятков молодых людей убирали мусор, разбивали новые клумбы и сажали цветы.

Акция прошла мирно. Соседи из OTRADA BEACH CLUB не мешали благоустройству.

«Застройщики незаконного строения уже поняли, что с нами лучше не конфликтовать, а выполнить наши справедливые требования. Сегодня они не препятствовали нашей работе и по нашей просьбе дали подключить наш шланг к их колонке с водой для полива свежевысаженных растений»,- рассказал организатор субботника Демьян Ганул.

Напомним, незаконную стройку удалось остановить в конце апреля. Против стройки выступали активисты «Автомайдана», «Уличного фронта», «Сокола», «Гражданского фронта» и «Зеленого листа». Поддерживал застройщика «Совет общественной безопасности.

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Elena

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