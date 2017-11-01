Внеочередная сессия горсовета: Одесса будет с теплом (ФОТО)

Сегодня прошла XX внеочередная сессия Одесского городского совета VІI созыва, на которой депутаты поддержали голосованием решение о выделении из бюджета средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» в части компенсации расходов на предоставление услуг населению.

Из казны дадут 95 миллионов на частичное погашение долга перед ПАО «Нефтегаз».

Общий долг коммунального предприятия-банкрота, вместе со штрафными санкциями, достиг 600 миллионов гривен без одного миллиона.

Как отметил мэр Геннадий Труханов, этот долг накапливался много лет, но особых успехов в исправлении этой ситуации пока не наблюдается.

«Не мы с вами накопили долг предприятия. Он накапливался 5-10-20 лет. Единственное, что мы могли — это выступить третьей стороной и запустить ТЭЦ в рабочее состояние», — отметил Труханов.

Для решения подобных проблем в Украине сегодня разрабатывается программа тарифной децентрализации. Это значит, что в дальнейшем власть на местах сможет самостоятельно устанавливать тарифы на тепло при том условии, что во всех домах будут иметься тепловые счетчики.

Как отметил вице-мэр города Анатолий Орловский, ликвидатор ТЭЦ сохранил техническую возможность обеспечивать население теплом. Также, по словам чиновника, в горсовете потрудились, чтобы снизить теплопотери в этом году.

«За последние годы сделано больше, чем было сделано за предыдущие 20 лет. Я имею ввиду работы по замене теплотрасс на Базарной, Пастера, Мечникова. Это говорит о том, что мы уменьшили теплопотери и сможем сэкономить порядка 40 миллионов гривен. Технически мы были готовы к отопительному сезону. Что касается одесской ТЭЦ – это госпредприятие-банкрот, его пытались продать, с третьей попытки не удалось. Только поддержка города обеспечивает работу ТЭЦ», — отметил Орловский.

ОДЕССИТЫ БУДУТ МЕРЗНУТЬ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ

По словам директора гордепартамента финансов Светланы Бедреги, на погашение долга выделят нераспределённые средства бюджета Одессы — 90 миллионах из бюджета развития и 5 миллионах из общего фонда.