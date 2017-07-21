Внимание! Пятибальные пробки в Одессе

С самого утра в центре Одессы затруднено движение.

Сегодня на улице Канатной идет подрезка деревьев и подготовка к укладке тротуарной плитки. Поэтому Канатную лучше объезжать стороной, начиная с участка от Сабанского переулка и вплоть до Итальянского бульвара движение сильно затруднено.

Также, пробка образовалась в районе Таможенной площади и Польского спуска, на Жуковского, Успенской, Пушкинской, М. и Б. Арнаутских, Бунина, Пастера, Торговой, Новосельского, Старопортофранковской, Привокзальной площади, Среднефонтанской, на пересечении проспектов Гагарина и Шевченко.