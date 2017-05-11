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Общество, Одесса

Вниманию одесситов: Как воспользоваться безвизом (видео)

11.05.2017 0 4

Сегодня безвизовый режим для Украины утвердил Совет Европейского Союза.

В следующую среду в Страсбурге запланировано торжественное подписание, которое на самом деле является обычной формальностью. Под документом поставят подписи председатель Европарламента и представитель главной ныне в ЕС Мальты.

Эксперт Совета по внешней политики «Украинский призма» Марьяна Кузьо рассказала, что нужно для путешествий по Европе.

«Нужно помнить простые правила, чтобы путешествие, которое каждый из украинских граждан, имеющий биометрический паспорт, была приятной. В первую очередь это наличие биометрического паспорта, уметь объяснить цель своего визита, чтобы была определенная соответствие, иметь средства, которые будут подтверждать то, что вы сможете находиться на территории Европейского союза, иметь обратные билеты и также страховой полис. Собственно, он не является обязательным в перечне документов, которые рекомендует Европейская комиссия, но этот маленький опыт, который имеет уже Грузия, свидетельствует о том, что страховой полис иногда спрашивают. Он будет полезным для Украинской, поскольку мы знаем, что медицина в ЕС значительно дороже «, — пояснила Кузьо.

«На сегодня все в цивилизованном мире пользуются платежными карточками и можно утверждать свою финансовую обеспеченность как платежными картами, так и наличными. Подтвердить можно либо карточкой, либо перед поездкой в ​​банкомате распечатать остаток средств, чтобы иметь возможность показать пограничнику. И как раз страховой полис будет дополнительным аргументом, вы продумали свою логистику «, — добавила она.

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Elena

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