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Общество, Одесса

Во сколько обошелся одесситам ремонт Потемкинской лестницы

15.06.2017 0 74

На ремонт Потемкинской лестницы городские власти потратили в общей сложности в 28 миллионов гривень.

Картинки по запросу потемкинская лестница сейчас

«Итоговый отчет о выполнении «Программы социально-экономического и культурного развития Одессы на 2016 год» показал, что 15 млн грн на ремонт Потемкинской лестницы — это не все деньги, что были перечислены из городского бюджета компании Экострой. Оказывается, управление капитального строительства «спрятало» от общественности еще 13 млн 138,87 тис.г рн на «Проектирование и выполнение работ по строительству перехода между Лунным и Стамбульским парками в Одессе». Все дело в том, что Потемкинскую лестницу включили в городскую целевую программу ЮНЕСКО и 15 млн. на ремонт лестницы пришлось отобразить там. Таким образом на ремонт Потемкинской потрачено более 28 млн грн», — на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Еремица.

Напомним, в марте компания-подрядчик «СК Экострой», выполняющая работы на объекте, потребовала выплатить ей еще 8,2 миллиона гривень. Как объяснил тогда начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин, мэрия должна рассчитаться с подрядчиком за дополнительные работы по укреплению лестницы, которые были выполнены в прошлом году.

Как выглядит Потемкинская лестница после реставрации? (ВИДЕО)

 

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Elena

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