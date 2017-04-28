Во всеоружии: Степанов и Головин провели досмотр

Сегодня губернатор Максим Степанов и глава Одесской полиции Дмитрий Головин устроили на Куликовом поле строевой смотр и инструктаж личного состава правоохранительных органов перед заступлением на службу по охране общественного порядка в течение первой декады мая.

Полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел будут усиленно патрулировать центральную часть города, территорию Куликова поля и Соборную площадь. Всего для обеспечения общественного порядка задействованы более 2000 милиционеров. Правоохранители переведены на усиленный режим работы с 24 апреля по 17 мая.

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Ранее, при посредничестве ОБСЕ состоялись переговоры между куликовцами, проукраинскими активистами и полицией.

Договорились, что «минировать» Куликово поле радикалы не будут и оно будет открыто для желающих почтить память погибших в Доме Профсоюзов.

На территории Куликова поля будет введен режим ограничения пропуска граждан — проход к месту проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через фильтрационные пункты пропуска. С целью недопущения актов вандализма и надругательства над местами захоронений погибших в местах захоронений территориальными подразделениями полиции будут выставлены полицейские посты.