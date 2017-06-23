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Одесса

Военное дело: что решали Полторак и Степанов в Бессарабии (ФОТО)

23.06.2017 0 371

По меньшей мере 70 млн. гривен будет стоить реконструкция аэропортов на юге Одесской области — в Болграде и Арцизе.

Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, который 23 июня вместе с главой ОГА Максимом Степановым посетил оба военных объекта. Речь шла и о расширении социальной инфраструктуры, в частности строительстве общежития и реконструкции существующего военного городка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Что касается Арциза, то нам очень нужен военный аэродром в этом районе. Я поставил задачу по подготовке проектной документации, эксперты определятся с объемом работы. Скорее всего, мы завершим это до конца этого года или в начале следующего», — заметил Полторак.

Также вместе с главой обладминистрации глава оборонного ведомства провел совещание в Сарате. За последний год в этом районе сформировали две военные части, но пока существует проблема с передачей земли. В планах Минобороны построить здесь казарму, общежитие для женатых контрактников и штаб, а в дальнейшем увеличить военный контингент на юге Одесской области вдвое.

«Надо оформить срочно документы и передать землю из коммунальной собственности в собственность Минобороны. Максимум 2-3 месяца все это будет сделано, — заверил председатель ОГА Максим Степанов. — Когда заходит военная часть — это прежде всего уплата налогов. Это очень серьезное развитие для района».

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Suhan

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