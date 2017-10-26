Вокруг бюджета Одессы: кому перепадут финансы?

Сегодня на заседании исполкома рассматривали проект бюджета Одессы на 2018 год.

Ожидаемый доход в городскую казну — 8 миллиардов 300 миллионов гривен, предварительные затраты составят около 8 миллиардов 14 миллионов гривен, заявила директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега.

20 миллионов гривен потратят на обновление подвижного состава КП «Одессагорэлектротранс», 415 миллионов — на ремонт городских дорог.

32 миллиона предусмотрено не депутатов мажоритарных округов, из расчета на одного депутата около полмиллиона гривен, сообщает Zachem.

В связи с изменениями в законодательстве, местные бюджеты должны финансировать коммунальные льготы. Так, 300 миллионов гривен в мэрии выделят на погашение коммунальной задолженности.

«Проект бюджета на 2018 год, я хочу акцентировать внимание, который представляется, сформирован без межбюджетных трансфертов на государственные программы социальной помощи. Это субвенция так называемая и субвенция в текущем году, которые льготы и субсидии», — сообщила глава департамента финансов.

Кроме того, в связи с медицинской реформой, уменьшится медицинская субвенция. В 2018 году она будет на 21% меньше, чем в текущем.

«В государственную субвенцию не входят средства на оказание первичной медицинской помощи, в 2018 году возьмет свой старт первый этап медицинской реформы — принцип «деньги идут за пациентом». Финансирование центров первичной помощи пойдет через Национальную службу здоровья», — уточнила Бедрега.

Проект бюджета пока находился на рассмотрении исполкома. Далее его будут рассматривать профильные комиссии, после чего за него будут голосовать депутаты на сессии городского совета.