Вокруг глиста: неосторожная фраза одесского мэра обрастает скандалами (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ранга скандала был удостоен инцидент, случившийся в здании Одесской облгосадминистрации, после выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.

Журналист одесского издания решил взять у Геннадия Труханова комментарий по поводу фразы «Зеленый глист», прозвучавшей на аппаратном в понедельник в муниципалитете.

В ответ мэр — закрыл рукой экран телефона, на который снимал журналист. После этого в СМИ легенды «нарастали» одна за одной: Труханов вырвал телефон, напал журналиста, чуть ли не избил и тому подобное.

Напомним, что на аппаратном совещании в мэрии в начале недели городской голова произнес следующую фразу: «Превышение в дренажных водах, которые сливают в море, в 3-3,5 раза по таким показателям, как сульфаты натрия, сухой остаток, хрома больше в 4,5 раза. Мы десятилетиями сливаем в море. А в море можно это сливать? Кто-то задавал себе это вопрос? У нас есть «Зеленый лист», «Зеленый глист», еще что-то такое. А вот кто-то задавал себе эти вопросы?»

Суть вопроса осталась без ответа, поскольку «зеленый глист» затмил все.

В свою очередь руководитель «Зеленого листа» Владислав Балинский на своей странице в фэйсбуке заметил следующее:

«Геннадий Леонидович, поставьте двойку тому, кто писал текст для вашего выступления на сегодняшней аппаратке. Во-первых , передергивать имена не культурно и можно ответить в Суде за оскорбление чести и достоинства. Во-вторых, «Зеленый лист» постоянно говорил о проблемах ливневой канализации и незаконной застройки склонов Одесского побережья. Общественники, как раз, свои функции выполняют…смотрите за тем, чтобы и на этот раз нам не пришлось подтирать сопли за вашими профильными службами при контроле за качеством восстановления Аркадиевского коллектора или канализирования первой Крыжановской балки на 1.3 ярда бюджетных средств , как это уже было при реконструкции Потемкинской лестницы».

Как говорится , то ли еще будет…