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Одесса, Экономика

Вокруг коммуналки: что ожидает одесситов с нового года?

09.11.2017

Сегодня народные избранники приняли закон о жилищно-коммунальных услугах, согласно которому одесские власти будут лишены права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плату за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов.

В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление и снабжение холодной водой и другие. Теперь и ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг.

Также узаконена пеня с 1 января 2019 года в размере одной сотой процента за каждый день просрочки с даты, когда истек срок оплаты. Нововведение касается ситуации, когда оплата за услуги ЖКХ внесена вовремя до 20 числа месяца или на другую дату. То есть, пеня начисляется с 21 числа месяца. Это означает, что 100 дней просрочки – это 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%.

Согласно этому закону, в случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не начисляется. Также не начисляется пеня, если у человека есть задолженность по оплате труда, которая подтверждена документально.

В то же время новый закон предполагает право потребителя на снижение размера оплаты ЖКУ.

Так, плата может быть снижена в случае плохого качества коммунальных услуг. Такие данные распространила пресс-служба Минрегиона.

Документ предполагает право потребителя на более низкий размер оплаты за ЖКУ — в случае непредоставления этих услуг, а также предоставления в неполном объеме либо же снижения качества этих услуг. Потребитель – по этому законопроекту – вправе не платить за ЖКУ, если не пользуется ими в свое отсутствие в квартире больше 30-ти дней.Исключение составляет лишь оплата за отопление.

Потребитель по закону может отключаться от системы централизованного отопления и поставок горячей воды. В многоквартирном доме такое право имеет только коллективный потребитель. Также потребитель может разрывать договор о предоставлении коммунальной услуги, предупредив об этом исполнителя за два месяца.

Исполнитель может прекратить предоставление услуг в случае неуплаты и обращаться в суд, если потребитель нарушает условия договора. Цены и тарифы устанавливаются по договоренности сторон, кроме тех случаев, когда цены и тарифы являются регулируемыми.

Законопроектом устанавливается и порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса ЖКХ – на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газ, электричество.

Закон «О жилищно-коммунальных услугах», за который сегодня в целом проголосовали 262 депутата, является четвертым ключевым законом в реформе энергоэффективности.

 

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Suhan

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