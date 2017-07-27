Вокруг Ширяевского райсуда: как мусорный бак стал трибуной для гласности (ВИДЕО, ФОТО)

После вчерашнего инцидента возле Ширяевского райсуда, когда возникла потасовка между активистами, которые распыляли в лицо полицейских слезоточивый газ из баллончиков и бросали емкость с зажигательной смесью, были задержаны 11 человек.

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В свою очередь председатель Ширяевского районного суда Одесской области Палий С.А.сообщил о фактическом блокировании административного здания суда «активистами» и содержании в заложниках судьи и работников аппарата суда в Высший совет правосудия.

По словам активистов, один из судей получил $1 тыс. за вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора. Она на автомобиле сбила мужчину, вследствие чего он стал инвалидом.

Руслан Форостяк — консультант начальника ГУНП в Одесской области сообщил:

«Считаю будет честным сообщить обществу и жителям области, и это не следует скрывать или стыдиться.

Среди 11 задержанных «ширяевских активистов» — шесть, ранее судимые по ст. 185, 187, 190 и 263 УК Украины — это кражи, грабежи, мошенничество, оружие и взрывчатые вещества.

Денежное вознаграждение за хулиганские действия было в диапазоне от 1000 до 2000 гривен за акцию, сколько получил главарь, пока не известно.

Удастся ли привлечь к ответственности «заказчиков» — вопрос».

Протесты продолжались и под здание полиции, куда доставили правонарушителей. Некоторые активисты озвучили свою версию происходящего, выбрав в качестве трибуны мусорный бак.