Вокруг загранпаспортов: одесситам становится проще

В ближайшее время одесситам оформлять паспорта станет гораздо быстрее и удобнее.

Ведь в данный момент существуют проблемы и со скоростью производимой бумаги для паспорта — «Полиграфкомбинат» только сейчас закупил оборудование, позволяющее изготовлять бланки в положенные сроки: обычные – в течении 20 рабочих дней (их стоимость составляет 536 гривен) и срочные – в течении 10 дней (стоимость — 810 грн.).

Начальник Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области Алёна Погребняк констатирует, что с момента подписания соглашения с Евросоюзом о безвизовом режиме, востребованность паспортов так и не снизилась, в крайнем случае, менее чем на 10%.

«С началом волны европейского «зимнего отдыха» (горнолыжные курорты Польши, Болгарии, турмаршруты других стран), возникает другая проблема — Полиграфкомбинат не успевает напечатать необходимое количество паспортных бланков. Вскоре не надо будет искать знакомых, не нужно будет обращаться в какие-то турагентства и всевозможные юридические конторы, не нужно стоять в очередях днём и ночью и отмечаться по спискам. Можно будет спокойно записаться через интернет в электронную очередь», – комментирует ситуацию Алёна Погребняк.

Кроме того, глава миграционного ведомства обратила внимание на возможность использования электронной очереди, которая в разы снизит затратность и период ожидания в коридорах.

«Достаточно просто записаться через интернет в электронную очередь и ожидать свой биометрический паспорт, не теряя ничего«, — сообщила она.

Обращаем внимание, что 29 сентября в Одессе открылся еще один центр, где делают биометрические загранпаспорта. Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» находится в торговом центре «Кадорр» по улице Екатерининской, 27/1, на четвертом этаже. В зависимости от темпов полиграфического комбината «Украина», который собственно печатает загранпаспорта, через 7-20 или более дней Вы получаете паспорт.

Оформление биометрического загранпаспорта за 20 рабочих дней стоит 957,32 гривен. Паспорт можно получить и в течение семи рабочих дней – это стоит 1210,32 гривен. Цены указаны без учета комиссии банка. ID — от 400 до 766 гривен.

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» по улице Екатерининской, 27/1 по будням с 9 до 20-й, в субботу — с 10 до 18 вечера.