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Одесса, Происшествия

Воскресное крушение: как в Одессе машины превращаются в металлолом (ФОТО)

25.06.2017 0 825

Днем в воскресенье в Одессе не поделили дорогу два автомобиля: микроавтобус «Volkswagen», пытаясь избежать столкновения с «Волгой», перелетел бордюр и снес светофор.

В результате повреждения автомобиль стал больше напоминать груду металлолома, а водитель микроавтобуса «Volkswagen» доставлен в больницу с травмами.

Трагедия произошла на Южной трассе при выезде с поселка Котовского.

«Водитель на черной «Волге» решил повернуть со среднего ряда налево, сзади в левой полосе ехал «бус» Volkswagen, который, конечно же, не ожидал такого маневра. «Бус», уходя от столкновения, перелетел бордюр, вырвал с бетонным корнем светофор и перевернулся», – рассказал на Одесском форуме очевидец под ником DENSY.

Инцидент разбирают сотрудники патрульной полиции и отряд ГСЧС.

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Suhan

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