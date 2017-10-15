Воскресный марш в Одессе: добавьте плюсик к карме

Сегодня с 12 часов по центру Одессы прошел марш, на который вышли более двухсот активистов.

Таким образом наши местные зоозащитники присоединились ко Всеукраинской акции, которая проходит в воскресенье во всех регионах.

Ее цель — положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений, призвать власти внедрить действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание украинцев на эксплуатацию животных во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в пищевой промышленности и моде.

«Обратите внимание на эту социальную инициативу, выходите на Марш вместе с нами, добавьте себе плюсик к карме!» — призывали организаторы.

Несмотря на пасмурный день одесситы пришли на мероприятие вместе со своими питомцами, чтобы пройти от Горсада к памятнику Дюку.

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Фото:Ivanovosti Odessa