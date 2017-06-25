Воскресный переполох в Одессе: полиция оцепила автовокзал

Воскресное утро для многих одесситов и гостей города было испорчено переполохом на центральном автовокзале Одессы, по адресу : улица Колонтаевская, 58.
Около половины одиннадцатого неизвестный сообщил в полицию, что здание заминировано.
Как результат, территория была оцеплена, сотрудники автовокзала, пассажиры и встречающие эвакуированы.
Работают кинологи, спасатели и взрывотехники.
About the author /Suhan
-
-
-
Таксист-убийца жив (фото)05.06.2017
-
-
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
-
Leave a reply