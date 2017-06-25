Воскресный переполох в Одессе: полиция оцепила автовокзал

Воскресное утро для многих одесситов и гостей города было испорчено переполохом на центральном автовокзале Одессы, по адресу : улица Колонтаевская, 58.

Около половины одиннадцатого неизвестный сообщил в полицию, что здание заминировано.

Как результат, территория была оцеплена, сотрудники автовокзала, пассажиры и встречающие эвакуированы.

Работают кинологи, спасатели и взрывотехники.