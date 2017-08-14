Все для преодоления преступности: одесскую полицию готовы укомплектовать по полной

По данным управления статистики Одесской области, за первое полугодие 2017 года в регионе было зафиксировано более 20 000 преступлений, из которых основную часть составляют преступления против имущества, жизни и здоровья человека, а также безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В помощь полиции из областного бюджета (согласно областной целевой программе «Безопасная Одесчина») будут выделены средства для приобретения 77 новых автомобилей с необходимой комплектацией. Также планируется капитальный ремонт двух изоляторов временного содержания в Белгороде-Днестровском и в Подольске.

Согласно с потребностями полиции будет проведена закупка оргтехничних средств и криминалистических чемоданов, оборудование для работы с взрывоопасными предметами с безопасного расстояния и другое материально-техническое обеспечение.

Лишь бы помогло…

«Крайне важно сделать Одесский регион безопасным и стабильным, потому что это ̶ одно из ключевых условий для дальнейшего развития предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций и повышения туристической привлекательности нашего края. Взаимодействие органов местной власти с правоохранителями позволяет найти и разработать именно те решения, которые послужат основой безопасности и спокойствия в Одесской области », ̶ считает председатель областного совета Анатолий Урбанский.

«ВЛИПЛИ» В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: КАК ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗ-ЗА ДЕВУШЕК ЛИШИЛИСЬ СЛУЖЕБНОГО АВТО (ФОТО)

Напомним, ранее позорная ситуация настигла группу полицейских из Управления защиты экономики, под носом у которых угнали из служебное авто.