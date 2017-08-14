Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Правосудие по-одесски: в каких футболках опасно появляться? (ВИДЕО)
На защиту урожая: в Одесской области не дадут грабить аграриев (ФОТО)
Железнодорожный скандал в Одессе: в Интерсити предложили ехать стоя (ВИДЕО,ФОТО)
По следам гей-парада: как объединились одесситы? (ФОТО)
Все для преодоления преступности: одесскую полицию готовы укомплектовать по полной
Курьезная Одесса: о чем расскажут таблички на домах? (ФОТО)
Ночная гроза в Одессе: дороги ушли под воду (ФОТО)
Власов: в Кабмин направлен проект об эксперименте по упрощению фитоконтроля в Одессе
Веселенькое воскресенье: в Одессе на Фонтане горела высотка (ВИДЕО,ФОТО)
Покрыто мраком: что скрывает гибель матроса в Одесской области? (ФОТО)
Общество, Одесса

Все для преодоления преступности: одесскую полицию готовы укомплектовать по полной

14.08.2017

По данным управления статистики Одесской области, за первое полугодие 2017 года в регионе было зафиксировано более 20 000 преступлений, из которых основную часть составляют преступления против имущества, жизни и здоровья человека, а также безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В помощь полиции из областного бюджета (согласно областной целевой программе «Безопасная Одесчина») будут выделены средства для приобретения 77 новых автомобилей с необходимой комплектацией. Также планируется капитальный ремонт двух изоляторов временного содержания в Белгороде-Днестровском и в Подольске.

Согласно с потребностями полиции будет проведена закупка оргтехничних средств и криминалистических чемоданов, оборудование для работы с взрывоопасными предметами с безопасного расстояния и другое материально-техническое обеспечение.

Лишь бы помогло…

«Крайне важно сделать Одесский регион безопасным и стабильным, потому что это  ̶  одно из ключевых условий для дальнейшего развития предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций и повышения туристической привлекательности нашего края. Взаимодействие органов местной власти с правоохранителями позволяет найти и разработать именно те решения, которые послужат основой безопасности и спокойствия в Одесской области », ̶  считает председатель областного совета Анатолий Урбанский.

«ВЛИПЛИ» В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: КАК ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗ-ЗА ДЕВУШЕК ЛИШИЛИСЬ СЛУЖЕБНОГО АВТО (ФОТО)

Напомним, ранее позорная ситуация настигла группу полицейских из Управления защиты экономики, под носом у которых угнали из служебное авто.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах