Вверх тормашками под Одессой: ДТП с жертвами в Затоке (ФОТО)

Сегодня в Затоке Opel Zafira и Daewoo Lanos не поделили дорогу и врезались друг в друга.

Причем, находившиеся в опеле туристы из Белоруссии стали жертвой тарана, из-за чего авто перевернулось вверх тормашками, пострадала девушка (подозрение на сотрясение).

Виновник трагедии — водитель Daewoo , который выскочил на встречную полосу. К слову он госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.