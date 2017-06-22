Вверх тормашками под Одессой: ДТП с жертвами в Затоке (ФОТО)
22.06.2017 0 516
Сегодня в Затоке Opel Zafira и Daewoo Lanos не поделили дорогу и врезались друг в друга.
Причем, находившиеся в опеле туристы из Белоруссии стали жертвой тарана, из-за чего авто перевернулось вверх тормашками, пострадала девушка (подозрение на сотрясение).
Виновник трагедии — водитель Daewoo , который выскочил на встречную полосу. К слову он госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.
About the author /Suhan
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