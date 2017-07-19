Выход из тени: прогресс одесских работодателей на 1,1 млрд. гривен

За первое полугодие 2017 года налогоплательщиками Одесской области в бюджет направлено 3,5 млрд.грн. единого социального взноса, что на 1,1 млрд.грн. или на 45 % больше, чем за январь-июнь прошлого года.
«Мероприятия фискальной службы по выводу заработных плат из «тени», разъяснение работодателям необходимости официального трудоустройства наемных работников, отказ от выплаты заработной платы в «конвертах», — это ключевые факторы, которые сегодня влияют на увеличение поступлений единого социального взноса», — отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
Единый социальный взнос является источником наполнения фондов социального страхования, из которых осуществляются выплаты пенсий, обеспечиваются социальные гарантии на случай безработицы, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.
Те работодатели, которые пренебрегают требованиями законодательства, не оформляют наемных работников и выплачивают заработную плату в «конвертах», лишают своих рабочих этих гарантий, нарушая тем самым их права на социальную защиту и поддержку государства.
Напоминаем, Главным управлением ГФС в Одесской области внедрено мобильное приложение Legal Work, который помогает разоблачать факты выплаты заработной платы в «конвертах» и неофициального трудоустройства.
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