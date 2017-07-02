Выходные в Одессе: детей не могли выгнать из моря (ФОТО, ВИДЕО)

Пляжный сезон в Одессе стартовал еще в июне, однако, начиная с этих выходных можно смело заявить о вхождении в пик сезона.

Если в июне туристов больше всего привлекал загар, так как купаться было еще прохладно, то 1 июля температура воздуха и морской воды уже полностью соответствовала нужным показателям.

Детей не возможно было «выгнать» из моря.