Выходные в Одессе проходят в «яблочном» стиле (ФОТО)

В эти выходные в Одессе проходит семейный фестиваль «Яблочный уикенд», фотоотчетами которого уже начинают пополняться соцсети.

Усадьба Маразли у парка Шевченко превратилась в осенний яблочный городок, несмотря на пасмурную погоду.

Для участников фестиваля организованы интересные конкурсы, ярмарки и концерты.

Мастера кондитерского искусства предлагали гостям пирожные в виде яблок и для всех желающих проводили мастер-классы по приготовлению из яблок полезных салатов, смузи, варенья, штруделей, фрешей, фруктовых салатов, карамелизированных яблок и даже сидра местного приготовления.

В ходе праздничных игр и викторин ведущие рассказывали о полезных веществах, витаминах и минералах, которыми богаты чудесные фрукты — яблоки.

А веселые фотозоны позволяли посетителям запечатлеть на память все яркие события.

На мастер-классах по карвингу (искусство создания скульптур из фруктов и овощей) демонстрировали, как можно превратить яблоко в цветок, бабочку и лебедя.

На яблочном фестивале все желающие могли приобрести сувениры и игрушки.

Изюминкой праздника стала огромная арт-инсталляция «Яблоко-рубик», сотворцом которой может стать каждый посетитель. Нужно выбрать квадрат того цвета который больше нравится и прикрепить на грань куба, тем самым помочь еще одному ребенку который нуждается!

Фото: Усадьба/Фейсбук