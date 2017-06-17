Выстрелом завершился спор двух жителей Черноморска

В Одесской области сотрудники Нацполиции задержали местного жителя, который ранил своего знакомого из огнестрельного оружия.

Спор двух приятелей завершился выстрелом в грудь одному из спорщиков. Так 36-летний житель Черноморска решил эффектно поставить точку в дискуссии. Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре стрелок был задержан правоохранителями. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом.

В данный момент полиция собирает данные об инциденте и готовится к открытию уголовного производства. В совокупности с содеянными ранее преступлениями, задержанному грозит до семи лет тюрьмы.