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Одесса, Происшествия

Выстрелом завершился спор двух жителей Черноморска

17.06.2017 0 220

В Одесской области сотрудники Нацполиции задержали местного жителя, который ранил своего знакомого из огнестрельного оружия. 

Спор двух приятелей завершился выстрелом в грудь одному из спорщиков. Так 36-летний житель Черноморска решил эффектно поставить точку в дискуссии. Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре стрелок был задержан правоохранителями. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом.

В данный момент полиция собирает данные об инциденте и готовится к открытию уголовного производства. В совокупности с содеянными ранее преступлениями, задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

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Elena

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