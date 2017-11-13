Взнос на соцстрах: Одесская область заплатила больше, чем в прошлом году

В октябре 2017 года Главным управлением ГФС в Одесской области обеспечено поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 680 миллион гривен.

Это на 234 млн. грн. больше, чем в прошлом году, сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Единый социальный взнос является источником наполнения фондов социального страхования, из которых осуществляются выплаты пенсий, обеспечиваются социальные гарантии на случай безработицы, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

Всего с начала года от Одесской области в бюджет поступило 6,1 млрд грн единого взноса, что почти на 2 млрд. грн., или на 47 % больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Руководство Главного управления ГФС в Одесской области благодарит работодателей – плательщиков единого взноса за добросовестное выполнение обязательств перед бюджетом и государством.