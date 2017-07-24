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Одесса, Происшествия

Взрыв авто на Жуковского (фото, видео)

24.07.2017

Сегодня, 24 июля, на улице Жуковского, в районе дома №32, взорвался автомобиль «Жигули».

Инцидент произошел около 10.30.

Об этом сообщают очевидцы.

Подробности происшествия выясняются. На месте работают спасатели.

Информации о пострадавших пока нет.

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Elena

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