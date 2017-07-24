Взрыв авто на Жуковского (фото, видео)

Сегодня, 24 июля, на улице Жуковского, в районе дома №32, взорвался автомобиль «Жигули».

Инцидент произошел около 10.30.

Об этом сообщают очевидцы.

Подробности происшествия выясняются. На месте работают спасатели.

Информации о пострадавших пока нет.









