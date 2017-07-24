Взрыв авто на Жуковского (фото, видео)
24.07.2017
Сегодня, 24 июля, на улице Жуковского, в районе дома №32, взорвался автомобиль «Жигули».
Инцидент произошел около 10.30.
Об этом сообщают очевидцы.
Подробности происшествия выясняются. На месте работают спасатели.
Информации о пострадавших пока нет.
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About the author /Elena
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