Янтарь не прошел Одесскую таможню

Пограничники не дали вывезти незаконно в Турцию 4, 5 кг янтаря.

Как сообщила Госпонгрансокжба Украины, одесские пограничники вместе с фискальной службе не пропустили контрабанду. В пункте пропуска «Ильичёвский-мп» в одном из грузовиков, направлявшихся на теплоход в сторону Турции, был спрятан янтарь.

Когда пограничники проверяли транспортное средство турецкой регистрации, в ящике для инструментов были замечены пакеты. В этих пакетах нашли почти 4,5 кг обработанного и необработанного янтаря, а также изделия из «солнечного камня». Янтарь изъят и передан представителям ГФС.