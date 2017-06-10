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Янтарь не прошел Одесскую таможню

10.06.2017 0 13

Одесские пограничники не дали пройти контрабанде

Пограничники не дали вывезти незаконно в Турцию 4, 5 кг янтаря.

Как сообщила Госпонгрансокжба Украины, одесские пограничники вместе с фискальной службе не пропустили контрабанду. В пункте пропуска «Ильичёвский-мп»  в одном из грузовиков, направлявшихся на теплоход в сторону Турции, был спрятан  янтарь.

Когда пограничники проверяли транспортное средство турецкой регистрации, в ящике для инструментов были замечены пакеты. В этих пакетах нашли почти 4,5 кг обработанного и необработанного янтаря, а также изделия из «солнечного камня». Янтарь изъят и передан представителям ГФС.

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Elena

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