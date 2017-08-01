Юный одессит добыл «золото» на международной олимпиаде по физике

Выпускник Ришельевского лицея Одессы Роман Солецкий завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Индонезии. Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

Всего в соревнованиях принимали участие более 400 школьников из 88 стран мира. Украинские школьники завоевали пять медалей. Серебряную медаль получила ученица Харьковского лицея Виктория Ковалева, а бронзовые – ученик столичного Технического лицея Кирилл Совайло и ученик Мариупольского городского лицея Александр Хасай.

В Ришельевском лицее рассказали, что к покорению этой вершины Роман шел последние три года. Впервые на международную научную арену для одаренных школьников он попал в 2015 году и уже тогда завоевал бронзу. В 2016 году на международной олимпиаде Р.Солецкий показал еще более высокий результат и был удостоен серебряной медали.

Выпускник Роман Солецкий решил продолжить обучение в Одесском национальном университете имени И.Мечникова на физическом факультете.